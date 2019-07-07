«الأوراق المالية» تدعو الشركات لمعالجة ملاحظات المدققين

المصدر: دبي - عمرو عادل

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع، الشركات المساهمة العامة التي تم رصد ملاحظات جوهرية بشأن بياناتها المالية المدقق في تقرير المراجع الداخلي بتقديم خطة عمل لإغلاق تلك الملاحظات وفق توقيعات مستهدفه قبل انتهاء العام الجاري.

وذكرت الهيئة في إفادة لـ «البيان الاقتصادي»، أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة ممنهجة، حيث أرسلت خطابات رسمية لرؤساء مجالس الشركات التي تم رصد تحفظات من قبل مدقق الحسابات الخارجي على بياناتها المالية لبحث آلية معالجة هذه الملاحظات والتحفظات ووضع خطة عمل لمعالجتها وإغلاقها. كانت بعض الشركات المدرجة شهدت رصد تحفظات من قبل مدقق الحسابات الخارجي على بياناتها المالية.

وأكدت الهيئة على استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، والعمل على ضرورة منع شركات التدقيق الخارجي من أداء أعمال استشارية للشركات التي تدقق عليها. وشددت على أن استقلال مدققي الحسابات وعدم تعريضهم للضغط من قبل مجالس الإدارة، يعدان الضمان الأكبر لنزاهة البيانات المالية للشركات.