«رويال أتلانتس» أيقونة تتشكل في هلال نخلة جميرا

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتصاعد عمليات تشييد مشروع «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، هو أحد المشاريع المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويجهزلأن يصبح أيقونة معمارية جديدة ومعلماً حضارياً يتمتع بشهرة واسعة على هلال نخلة جميرا.

ويضم المشروع 65 حوض سباحة في الهواء الطلق، على بعد 1.7 كم من الشاطئ الخاص، مع 36 مطعماً وألعاب مائية. كما يضم شققاً ذات غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف، فضلاً عن السكاي كورت والبنتهاوس وأجنحة الحدائق.

وعند إنجازه بالكامل، يوفر المشروع 231 شقة و795 غرفة وأجنحة فخمة وحدائق خاصة، وحديقة بطول 85 متراً، ومسبحاً يطل على الخليج العربي، ومركزاً حديثاً للياقة البدنية وعلاجات السبا، وتبلغ مساحة المشروع 10 هكتارات.ويقوم تحالف Six Construct و Ssangyong، ببناء المشروع الذي يضم الفندق والمجمع سكني المكون من برجين على ارتفاع 182 متراً، ويتكون كل برج من 3 أبراج فرعية، يتم توصيلها بجسر سمائي طوله 45 متراً، وسيتم بناؤه على مستوى منخفض، ويتم رفعه في مكانه.