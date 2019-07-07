الإمارات الحاضنة الأولى عربياً للشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تصدرت الإمارات الدول العربية في تصنيف الشركات الناشئة 2019 باعتبارها تمثل أفضل مناخ لاحتضان تلك الشركات، محتلة المركز 40 عالمياً في المؤشر العام الذي ضم 100 دولة وأصدرته «startupBlink» وهي منصة تفاعلية مقرها زيورخ في سويسرا، وتفوقت الإمارات على اليونان والنرويج وماليزيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا ولوكسمبورغ.

وقال المؤشر: «تستمر دبي في قيادة منظومة الشركات الناشئة في الدولة والمنطقة، وسجلت دبي لتوها تخارجاً ناجحاً لشركة كريم، التي بيعت لشركة أوبر بأكثر من 3 مليارات دولار، وهي أول شركة مليارية في العالم العربي، الأمر الذي سينعكس في تصنيف دبي العام المقبل». وأضاف: «من المؤكد أن هذا التخارج سيخلق موجة جديدة من ريادة الأعمال في الإمارات، وبالتحديد في دبي، التي كانت دائماً وجهة نقل شعبية بين رواد الأعمال العرب من جميع أنحاء الشرق الأوسط التواقين لتوسيع نطاق أعمالهم الناشئة».

وتابع: «أحد أهم العوامل التي ستساعد على الحفاظ على الإمارات في موقعها في قيادة منظومة الشركات الناشئة في المنطقة هو مواصلة الإصلاحات التجارية وتوفير البنية التحتية القانونية والمالية، وطرح قوانين مواتية لرجال الأعمال وتطوير نظام البنوك لدعم الابتكار، وكانت عملية الإصلاح الأخيرة وتحديث قوانين الإفلاس خطوة في الاتجاه الصحيح». وتصدر المؤشر كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا وسويسرا. ومن الدول العربية جاءت مصر في المركز 60 والمغرب 65 والأردن 73 وتونس 74 والسعودية 80 ولبنان 82 والبحرين 95.