«الاقتصاد» تبحث توسيع آفاق التعاون مع «بروج»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

زار وفد من وزارة الاقتصاد يترأسه عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مركز الابتكار التابع لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) في أبوظبي، حيث بحث الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والابتكار، بما يدعم منظومة الابتكار وتنمية ريادة الأعمال في الدولة ويسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات الإماراتية وتعزيز مصالحها التجارية إقليمياً وعالمياً.

ضم الوفد عبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، ومحمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد، فيما كان في استقبال الوفد أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بروج وعدد من ممثلي الإدارة العليا في الشركة.

وقال عبد الله آل صالح، إن شركة بروج تمثل نموذجاً رائداً للشركات الصناعية الوطنية في دولة الإمارات التي تقوم على توظيف المستجدات التكنولوجية المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير في توفير منتجات صناعية عالية الجودة وحلول مبتكرة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، موضحاً أن التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركة بروج يكتسب أهمية كبيرة، حيث يسهم في دعم الجهود التصديرية للشركة وتعزيز قدراتها على بناء شراكات تجارية خارجية مثمرة ومستدامة تصب في دعم التبادلات التجارية للدولة.

مركز الابتكار

من جانبه، أكد أحمد عمر عبد الله إلى أهمية الزيارة في تعميق أواصر التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركة بروج، مشيراً إلى مركز بروج للابتكار، مكن الشركة من تسجيل أكثر من 600 براءة اختراع حتى اليوم، فضلاً عن تشجيع الابتكار كمحرك للنمو وفتح آفاق جديدة لتحقيق استراتيجية «أدنوك».

مضاعفة الإنتاج

عجلة النمو لا تتوقف في شركة بروج منذ تأسيسها في 1998 حيث استمرت في المضي قدماً بفضل الدعم اللامحدود من شركائها وهما شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة بورياليس. ومن 450,000 طن في عام 2001 رفعت شركة بروج إنتاجها بمعدل 10 أضعاف وتخطط لمضاعفة إنتاجها الحالي بحلول 2030، وذلك في ظل الاحتياج المطرد في الأسواق العالمية لدعم التطور الحضاري للدول مما يعزز دور شركة بروج الفعال في خدمة الإنسان.