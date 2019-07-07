8 مبادرات من «اقتصادية أبوظبي» لتمكين القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي- البيان

تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حزمة مبادرات اقتصادية نوعية، يندرج بعضها ضمن برنامج «غداً 21»، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وشملت مبادرات الدائرة الرخصة الفورية وتحفيز قطاع الصناعة، عبر تعرفة الكهرباء، وبرنامج المحتوى المحلي، وتراخيص الأنشطة التكنولوجية، إضافة إلى مبادرات سابقة، وهي الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي، والرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة، وخدمة «الكل في واحد» للتراخيص الاقتصادية، وقرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية، ومبادرة «شراكة» التي يشرف على تنفيذها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.

وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، في إطار برنامج «غداً 21»، تستهدف تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها، ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأوضح أن مبادرات الرخصة الفورية وبرنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء» وتراخيص الأنشطة التكنولوجية، التي تم إطلاقها مؤخراً خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص، تأتي استمراراً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتسهيل عمل المنشآت والشركات، بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على الاستمرار في إطلاق المزيد من المبادرات، ترجمة لتوجيهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة لتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك ضمن حزمة مبادرات برنامج «غداً 21»، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر عام 2018، وتنفذ خلال الأعوام 2019-2021، بميزانية قدرها 50 مليار درهم، تستثمر في أربعة محاور رئيسة، تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.

مزيد من المبادرات

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، أن الدائرة تعكف على دراسة المزيد من المبادرات، في سبيل تحقيق أهداف برنامج «غداً 21»، والتركيز بهذا الشأن على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف: يدعم برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، القطاع الصناعي، باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي للمستدام لإمارة أبوظبي، وذلك في ظل تنامي هذا القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الأعوام الماضية، حيث يسهم هذا البرنامج في حماية المستثمرين من أي تقلبات محتملة في أسعار الطاقة، ويدعم مسيرة الحفاظ على موارد الدولة.

شراكة

وقال داغر المرر مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن مبادرة «شراكة التي يشرف على تنفيذها المجلس، وانضمامها إلى منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، يعد خطوة لتوحيد جهود حكومة إمارة أبوظبي، لخلق تواصل مباشر وموثوق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح داغر المرر أن منصة «شراكة»، تهدف إلى بناء آليات تواصل آمنة، لتعزيز الحوار البنّاء والشفاف بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم التعامل مع الحالات والمطالبات، من خلال مجموعة من المعايير، وذلك في سبيل تسوية المطالبات المالية، والعمل على صرفها في موعد الاستحقاق المحدد له، مشيراً إلى أن «شراكة» ستكون قريباً منصة فعّالة ومتكاملة، لتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات.

الرخصة الفورية

تختصر الرخصة الفورية الإجراءات حيث تم دمج 4 إجراءات في صفحة واحدة تضم «الاسم التجاري - اختيار النشاط - الشكل القانوني، وأخيراً دفع الرسوم». وتشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في أبوظبي، وتم تقليل عدد الأنشطة التي تشملها، وحصرها في 70 نشاطاً قابلاً للزيادة، بعد أن كان عدد الأنشطة سابقاً 5000 نشاط.