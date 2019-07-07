اختيار شركاء جدد لـ«بيكر مكنزي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مكتب «بيكر مكنزي» اختيار 81 شريكاً جديداً على مستوى العالم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويزيد هذا الاستثمار الأخير خبراء الشركة إلى 1550، وأكثر من 400 من هؤلاء الشركاء من النساء.

وتشكل النساء هذا العام ما يقرب من 40% من المجموعة الذي تمت ترقيتها حديثاً، والتي تتألف من 81 شريكاً. وعلاوة على ذلك، تمت ترقية 48 شريكاً إلى منصب مالك (أي شريك بأسهم). وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضم المكتب أكثر من 50 شريكاً. وعبر مجموعة مكاتب ممارسة المحاماة التابعة لمكتب بيكر ومكنزي على مستوى العالم، شهد قسم الضرائب وعمليات الدمج والاستحواذ ضم أكبر عدد من الشركاء الجدد، حيث يضيف شركاء حل المنازعات إلى حد كبير إلى أعداد الشركاء الجدد.