صحيفة نيجيرية: دبي ترسخ مكانتها بقوة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير نشرته صحيفة «ذا نيشن» في نيجيريا إن دبي تحمل راية عالم الأعمال عن استحقاق، من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية، وبيئة الأعمال الصديقة للمستثمرين، والمناطق الحرة الجذابة، مرسخة مكانتها بقوة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مضيفة أنه في ظل حوافز الإمارة الجذابة التي لا تقاوم، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات من نيجيريا ودول إفريقية أخرى تسارع إلى دبي لبدء عملياتها أو التوسع فيها.

واستطردت الصحيفة قائلة: بالنسبة للشركات والمستثمرين في نيجيريا ودول أفريقية أخرى التي تبحث عن عائد كبير على الاستثمار، وزيادة في الكفاءة والقدرة التنافسية العالمية، تعد دبي، الوجهة المفضلة بفضل موقعها الاستراتيجي كملاذ أكثر طلباً للأعمال والاستثمار.

وتشمل بعض الحوافز التي تجذب الشركات والمستثمرين من إفريقيا، إلى دبي، بنية تحتية عالمية المستوى، وملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات في بعض القطاعات، وتأشيرة دخول للمستثمرين لمدة 10 سنوات، ورسوم مخفضة للكهرباء لاستهلاك المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بحسب الصحيفة النيجيرية.

وبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي والسياسات الرشيدة للحكومة، وسهولة ممارسة الأعمال، والمرافق اللوجستية الممتازة والبنية التحتية العالمية، من بين أمور أخرى، اكتسبت المدينة مكانتها كوجهة استثمارية عالمية مفضلة. وأشارت الصحيفة إلى دبي تطلق مبادرات مبتكرة لضمان توفير بيئة أعمال مواتية للمستثمرين، وتعزيز الثقة بالسوق.