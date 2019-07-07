فنادق فورسيزونز تواصل تنويع محفظتها

المصدر: دبي - البيان

تواصل فنادق ومنتجعات فورسيزونز تنويع محفظتها. وتضم المحفظة المتنامية حالياً «فورسيزونز برايفت ريتريتس» التي تضم أكثر من 750 فيلا ووحدة إقامة في عدد من أكثر الوجهات التي يفضلها الضيوف حول العالم، والتي تحمل تصاميم مجموعة من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين المعروفين.

وتتيح وحدات الإقامة هذه للضيوف مساحة أوسع وخصوصية أكبر، إلى جانب الخدمات والمرافق المتكاملة من فورسيزونز. ومن الفلل الاستوائية إلى المنتجعات الجبلية، يستطيع ضيوف فورسيزونز برايفت ريتريتس إضفاء طابعهم الشخصي على مكان الإقامة الخاص بهم.

وجهات

وقال بول وايت رئيس الوحدات السكنية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: «تجمع فورسيزونز برايفت ريتريت» بين أسلوب الحياة الفاخر والخدمة المميزة في عدد من أفخم العقارات في العالم. تتيح وحدات الإقامة التي نقدمها للضيوف قضاء عطلة مثالية بفضل الخدمات والمرافق التي نقدمها، بالإضافة إلى الراحة وإمكانية إضفاء الطابع الشخصي لهم في مكان الإقامة.

ونواصل تطوير فورسيزونز برايفت ريتريتس في عدد من أفضل الوجهات حول العالم، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في الوحدات الجديدة التي سنقدمها في المستقبل. وتتواجد «فورسيزونز برايفت ريتريتس» حالياً في 21 وجهة مختلفة حول العالم.

كما توفر فورسيزونز برايفت ريتريتس للملّاك تجربة تأجير سلسلة تتميز بالمرونة، إذ يقوم فريق متكامل من فورسيزونز بإدارة العقارات وعملية التأجير بالكامل والعناية بالعقار. ما يجعل منها واحدة من العلامات الفندقية الفاخرة القليلة في العالم التي تقدم هذه الخدمات، لتضمن للضيوف تجربة إقامة مريحة طوال رحلتهم. ومن المقرر أن يتم افتتاح وحدات إقامة برايفت ريتريتس في وجهات جديدة.

وتواصل مجموعة فورسيزونز العالمية، منذ تأسيسها في عام 1960، صياغة مستقبل الضيافة الفاخرة. وتدير مجموعة فورسيزونز حالياً 114 فندقاً ومنتجعاً 42 وحدة سكنية في قلب المدن الكبرى والمنتجعات في 47 دولة، كما أن لديها أكثر من 50 مشروعاً قيد الإنشاء.