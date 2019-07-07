«ريبورتاج» تباشر تطوير 4 مشاريع عقارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج للعقارات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها قيد التطوير في أبوظبي، وفي مقدمتها مشاريعها في مدينة مصدر وشاطئ الراحة.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج للعقارات»، إن الشركة انتهت مؤخراً من تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، الذي يوفر 177 شقة سكنية ويمتد على مساحة 4250 متراً مربعاً.

وأضاف أن المشروع يقع في موقع متميز في مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، ويوفر خدمات مستدامة للسكان، موضحاً أن المشروع تم بيعه وإشغاله بالكامل.

وقال سليمان، إن الشركة تباشر كذلك تطوير مشروع «الواحة رزيدنس»، في مدينة مصدر، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدما ملحوظاً، تمهيداً لتسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام 2021، موضحاً أن المشروع يوفر 612 شقة ويمتد على مساحة 8371 متراً مربعاً.

وأوضح أن قائمة مشاريع الشركة في مدينة مصدر تضم كذلك مشروع «ذا جيت» (قيد الدراسة)، والذي سيوفر نحو 420 شقة سكنية، كما تدرس الشركة تنفيذ مشروع آخر في مدينة مصدر.