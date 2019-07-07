مطارات وموانئ أبوظبي تتبادلان أفضل التجارب والخبرات

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل فريق استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر في مطارات أبوظبي وفداً من موانئ أبوظبي، وذلك لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار جهودهما المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات في العمليات التشغيلية، وضمان استمرارية العمل عبر تعزيز التواصل مع الشركاء والأطراف المعنية.

وتطرّق الطرفان لعدد من الموضوعات المهمة، من بينها إدارة الأزمات وعملية تحديد الأهداف الاستراتيجية لاستمرارية العمل وآليات وضع الموازنة، إلى جانب أفضل الإجراءات المرتبطة بإعداد تقارير تحليل التأثير على الأعمال، وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، وآليات إدارة أبرز الموردين والمقاولين.

وقال برايان تومسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: « تنسجم هذه الزيارة مع رسالتنا المتمثلة في تعزيز مكانتنا كمؤسسة فاعلة تدرك احتياجات الأطراف المعنية، وتزودهم بمستوى عالمي من خدمات المطارات. وحصلت مطارات أبوظبي على نسبة 90% في نتائج التقييم الأخير الذي أجراه مكتب استمرارية الأعمال لدى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يعكس نجاحها بتطبيق أفضل الممارسات لضمان استمرارية الأعمال».