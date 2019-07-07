وفد من غرفة عجمان يطلع على فرص الاستثمار بإندونيسيا

المصدر: عجمان - البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان ضمن الوفد الرسمي الاقتصادي لزيارة إندونيسيا، بهدف زيادة التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية وعلى رأسها مجالات الطاقة والثروة المعدنية والخدمات المالية والعقارات والبناء والتشييد وغيرها من المجالات. ترأس الوفد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

وضم وفد غرفة عجمان عدداً من رجال الأعمال في إمارة عجمان، منهم حمد الشامسي وصالح المطروشي وعادل السعيدي وعبد العزيز الجسمي. وأكد الوفد أهمية الزيارة ودورها في توطيد العلاقات الإماراتية الأندونيسية المتينة، لاسيما أن الزيارة من شأنها أن تثمر عن زيادة التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية، وذلك في ظل حضور عدد كبير من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وتم استعراض الفرص المتاحة في مجالات متنوعة لزيادة حجم التجارة البينية. كما ناقش الحضور فرص التعاون والشراكة خلال لقاءات الأعمال. ودعا وفد الغرفة مسؤولي ورجال الأعمال في إندونيسيا لزيارة إمارة عجمان

واستقبل محمد الغفلي سفير الدولة لدى إندونيسيا وفد الغرفة الذي أشاد بجهود سفارة الدولة ودورها في تنمية العلاقات الثنائية.