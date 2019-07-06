المزروعي: الإمارات مهتمة بالاستثمار في الطاقة المتجددة بإندونيسيا

المصدر: ■ دبي ـ سيد صالح

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات متحمسة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بإندونيسيا.ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أمس تصريحات لمعاليه بعد لقائه وزير الطاقة الإندونيسي، إجناسيوس جونان، في جاكرتا. وقال معاليه: «لدينا التقنية ونرغب بالقدوم إلى إندونيسيا».

مؤكداً أن الإمارات مهتمة بمناقشة الاستثمار في حقول النفط والغاز مع شركة «بي تي برتامينا»، المملوكة لحكومة إندونيسيا. وأضاف معاليه أن الإمارات ترغب أيضاً بزيادة إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا. بدوره، أكد جونان أن بلاده ترغب بأن تستثمر الإمارات لديها في قطاعات أخرى، ومن أهمها السياحة، البنية التحتية، والتمويل، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف جونان أن إندونيسيا ترغب باستثمارات إماراتية تتجاوز 5 مليارات دولار.