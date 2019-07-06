قطاع التجزئة يعتمد الاستدامة لتلبية التوسع الاستهلاكي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب، أن قضية الاستدامة أحد أبرز القيم الصاعدة التي تسود مشهد قطاع التجزئة العالمي اليوم، موضحاً أن هذا التوجه يأتي نتيجة ازدياد توجه المستهلكين نحو عمليات شراء تنطوي بشكل أو بآخر على روابط أخلاقية ومستدامة، وقد شهد هذا التوجه صعوداً متنامياً لينتقل من تجار التجزئة المتخصصين إلى الشركات العالمية. وبالتالي يمكن اعتبار التجزئة المستدامة العنوان الأبرز للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأكد باقر في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أنه وفي ظل انتشار الوعي بأهمية اتخاذ مزيد من القرارات التي تراعي البيئة من حولنا، بات بإمكان تجار التجزئة الاستفادة من القطاع الاستهلاكي الآخذ في التوسع، والذي يعود بمنافع جمّة على إيراداتهم ويجتذب أعداداً متزايدة من العملاء.

أساليب أخلاقية

وأوضح باقر أن تعريف التجزئة المستدامة واسع للغاية ويمكن أن يؤثر على كل جوانب الأعمال. وفي سياق آخر، قد يشير التعريف إلى المنتجات ذات المصادر المستدامة، أي تم الحصول عليها من خلال مصادر مسؤولة؛ أو تم إنتاجها بطرق أخلاقية؛ أو قابلة لإعادة التدوير؛ أو موضوعة في عبوات خالية من البلاستيك، أو منتجات محلية، وبالتالي يقل حجم الإجراءات اللوجستية وحجم الانبعاثات المصاحب لهذه الإجراءات. أما على الجانب المتعلق بالعملاء، فدائماً ما تتمحور التجزئة المستدامة حول المنتجات المباعة. ويستحق هذا الجانب نصيبه من التركيز لكونه يعد أيضاً أحد أسهل الميادين التي يبدأ فيها تاجر التجزئة عند الشروع في رحلته نحو الاستدامة.

حماية البيئة

ولفت إلى أن 35٪ من المشاركين في استطلاع لدراسة عالمية أجرتها شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» أخيراً، أفادوا أنهم اختاروا منتجات مستدامة للمساعدة في حماية البيئة. فيما يشير تقرير منفصل صادر عن شركة نيلسن إلى إيمان أكثر من 80٪ من المشاركين في الاستطلاع من جميع أنحاء العالم بضرورة سعي الشركات العالمية لتحسين الظروف البيئية، وأن توقعات المستهلكين أعلى بالفعل في الأسواق الناشئة. كما كشفت دراسة دولية أخرى أجرتها شركة «ون بلس» (OnePluse) بالنيابة عن «فيوتشيرا» (Futerra) أن 88٪ من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يريدون من العلامات التجارية مساعدتهم كي يصبحوا أكثر صداقة للبيئة وذوي قيم أخلاقية بيئية في حياتهم اليومية، وأضاف باقر: بمعنى آخر، يريد العملاء منا، نحن تجار التجزئة، مساعدتهم على إحداث تغيير.

الوقت المناسب

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب، أن تجار التجزئة الذين يتجاهلون التحول نحو الاستدامة سيواجهون خطر فقدان شريحة مهمة من عملائهم حالياً وفي المستقبل. وحتى المؤسسات العريقة والكبرى يمكنها التحول نحو منهجية مستدامة، وليس هناك وقت أفضل من اليوم للمضي قدماً في هذا التوجه.

وأضاف محمد باقر: هناك العديد من التغييرات التي يمكن لبائع التجزئة تطبيقها لتبني الاستدامة في مفاصل عمله. وفي الوقت الذي يعد فيه إجراء تغيير شامل بين عشية وضحاها ليس بالمهمة السهلة، ينبغي على تجار التجزئة البدء بعملية تحول تدريجية، ولن يكون هناك مثال أفضل من البدء باستخدام أكياس ورقية عوضاً عن الأكياس البلاستيكية كخطوة أولى. كما تستطيع متاجر التجزئة تشجيع المستهلكين على جلب حقائب أو أكياس التسوق معهم، عبر تزويدهم ببعض الحوافز والحسومات. ولا شك أن توفير منظومة تجزئة دون الحاجة إلى تعبئة المنتجات وتغليفها أو تقديم مرافق لإعادة التدوير يمثلان خطوة بسيطة أخرى لمساعدة العملاء على القيام بلفتة جيدة نحو البيئة.

مبادئ

لفت محمد باقر إلى وجود طرق غير محدودة يمكن من خلالها تطبيق الممارسات المستدامة على الأعمال في قطاع التجزئة حيث يمتلك قطاع التجزئة في المنطقة فرصة فريدة يمكنه من خلالها تمكين المستهلكين من اعتماد أنماط حياة أكثر استدامة عبر خيارات تسوقهم اليومية. فتطبيق مبادئ الاستدامة في الأعمال يعود بمنفعة كبيرة على الأعمال التجارية، ولن نجد وقتاً أفضل من اليوم لتطبيق هذه المبادئ.