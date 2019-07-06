مدير «دويتشه بنك» بالسعودية رئيساً للاستثمارات في «المملكة القابضة»

المصدر: دبي - د ب أ

أفادت تقارير بأن شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال عينت مديراً تنفيذياً بمصرف «دويتشه بنك» في السعودية رئيساً لوحدة الاستثمارات الدولية بالشركة.

ونقلت «بلومبيرج» عن مصدر مطلع، إن تميم جبر سينضم إلى المملكة القابضة في وقت لاحق هذا العام.

كان جبر أول مدير تنفيذي يعينه «دويتشه بنك» في السعودية وقد ظل بالبنك لمدة 16 عاماً. وقبل أن يصبح جبر المدير التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية في 2017 كان يتولى رئاسة قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالاستثمار والشركات في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس التنفيذي لـ «دويتشه بنك» كريستيان سوينج للإعلان عن أحدث حلقة في سلسلة من خطط إعادة الهيكلة من أجل خفض التكاليف.