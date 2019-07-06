السماح باستحواذ «أرسيلور» على «إيسار ستيل» مقابل 6 مليارات دولار

المصدر: نيودلهي - د ب أ

سمحت محكمة هندية باستحواذ «أرسيلور ميتال» العالمية لصناعة الصلب على «إيسار ستيل» مقابل 6 مليارات دولار ما يمهد الطريق أمام إمبراطور صناعة الصلب العالمي لاكشيمي ميتال مالك «أرسيلور» بدخول ثاني أكبر سوق في العالم. كانت «محكمة الاستئناف الوطنية للشركات» الهندية قد رفضت دعوى أقامها دائنو ومؤسسو «إيسار ستيل إنديا» لمنع استحواذ «أرسيلور ميتال» على «إيسار ستيل» كما قضت المحكمة بتعديل نظام توزيع قيمة الصفقة قائلة إنه يجب توزيعها بصورة متناسبة.

ونقلت بلومبيرج عن القاضي إس.جيه موكهوبالدهايا القول إنه لا يمكن للدائنين الماليين لشركة «إيسار ستيل» توزيع حصيلة البيع على أنفسهم في ظل وجود أطراف آخرين دائنين للشركة مضيفاً أنه يجب ترك مهمة توزيع عائد البيع لمدير التفليسة.