«فين تيك جروب» الألمانية قيمتها السوقية 587 مليون يورو

المصدر: برلين - د ب أ

قالت شركة «فين تيك جروب» الألمانية التي تدير منصة إلكترونية للسمسرة في الأوراق المالية وتقديم خدمات للبنوك إنها تعمل مع شركة «لازارد» لاستكشاف خيارات تشمل صفقة بيع.

وقالت الشركة، مقرها مدينة فرانكفورت، في تقرير لهيئة سوق المال الألمانية إنها ستجري تقييماً لإمكانيات تتضمن بينها عملية بيع وشراكات استراتيجية وإشراك مستثمرين جدد.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصدر مطلع أن «فين تيك جروب» تلقت إشارات اهتمام قدرت قيمتها بأكثر من 30 يورو للسهم، ما يترجم قيمتها السوقية إلى أكثر من 587 مليون يورو (662 مليون دولار).

وارتفع سهم «فين تيك جروب» بنسبة 22% هذا العام، وأنهت تعاملات أول من أمس على 20.65 يورو، ما يعطي للشركة قيمة سوقية بحوالي 404 ملايين يورو.