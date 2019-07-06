دبي مركز عالمي لاستقطاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - وائل الخطيب، وسيد صالح

أكد موقع «كريبتونيوز» «cryptonews» أن دبي ستبقى مركزاً عالمياً رئيسياً لاستقطاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في تقرير نشره أمس إلى أن المدينة غدت على مدار السنوات القليلة الماضية، واحدة من كبرى المراكز التجارية والمالية في المنطقة، وأقامت أكبر الشركات العالمية مقار لها في المدينة، كما تقدم دبي نموذجاً فريداً عالمياً لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة نابضة بالحياة، حيث وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهدافاً تطويرية طموحة في ميثاق الخمسين عاماً بما في ذلك إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم تستهدف 100 ألف شركة.

وأضاف الموقع : «من أهم المبادرات التي انطلقت في دبي الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، فقد أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد دبي، وبات جلياً أن الإمارة عازمة على دعم هذه الأعمال في المستقبل من خلال تبسيط عملية إنشاء الأعمال التجارية الصغيرة، كما سيتم أيضاً تخفيض التكاليف المرتبطة بإنشاء عمل جديد عن طريق المعاملات الورقية بشكل كبير».

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن إكسبو 2020 سيساهم في إعطاء دفعة أكبر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم من خلاله استثمار 2.4 مليار درهم في هذا القطاع، كما سيتم ترسية العديد من المناقصات من جانب الحكومة، التي ستعتمد في علمية الإمداد بشكل كبير على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن دولة الإمارات تواصل سعيها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب إليها، وهو ما تمثل في أحدث خطوة اتخذتها في هذا الشأن والمتعلقة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم ومشروعاتهم التجارية في الدولة بنسبة 100%.

وأفادت «لو فيغارو» بأن القرار الأخير يعد توظيفاً واستثماراً جيداً للعدد الهائل من المناطق الحرة التي تزخر بها الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، وخاصةً دبي. وأضافت الصحيفة أن القرار الجديد سيتيح للمستثمرين الأجانب حرية امتلاك مشروعاتهم القائمة على أراض الإمارات من دون أي قيود، في قطاعات اقتصادية محددة، من أهمها التجارة، الزراعة، النقل والطاقة المتجددة.