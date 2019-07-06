عائدات عقارات دبي تحافظ على جاذبيتها

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكدت مجلة «انترناشونال بانكر» الصادرة في لندن، أن عقارات دبي تعد من أكثر العائدات المالية السنوية جاذبية في العالم، حيث يتراوح متوسطها بين 6 و 7 % سنوياً، وهو أكثر من ضعف ما هو متوقع من مدن عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن وهونج كونج. كما توفر دبي مستويات عالية جداً من الاستقرار للمستثمرين، ففي مواجهة ظروف السوق المعاكسة وعدم اليقين الجيوسياسي، يواصل سوق العقارات الحفاظ على مكانته.

وذكرت أن دبي تمضي في نهضتها بسرعة خارقة بحيث يشعر المرء وكأنه يستيقظ في مدينة مختلفة كل صباح، مشيرة إلى أن طرح أفكار مستحيلة وتحويلها إلى واقع أصبح من الأعراف السائدة بدبي، مثل بناء جزيرة من صنع الإنسان على شكل شجرة نخيل أو بناء أطول منحدر داخلي للتزلج في العالم.وقالت المجلة:«تواصل المدينة جذب موجات جديدة من مشتري المنازل الذين وجدوا معالم جديدة في سوق دبي، وينطبق هذا بشكل خاص على شريحة العقارات الفاخرة، حيث يتم تحديد اتجاهات العقارات من خلال مظهرها الجمالي ونمط الحياة الذي يمكن للمشتري توقعه».

وأضافت:«يتم تشغيل العديد من هذه المساكن وإدارتها من قبل بعض العلامات التجارية الفندقية الرائدة في العالم؛ حيث توفر المساكن الفاخرة المخدومة نمط حياة من الرَفَاهَة والراحة».

وتابعت:«أفرز استمرار دبي في جذب جيل جديد من مشتري المنازل، تحولاً جمالياً في تصميم منازلها، من هندسة معمارية معاصرة، مع تركيز قوي على الأشكال المصقولة والألوان الهادئة والتشطيبات الأنيقة».