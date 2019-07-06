الإمارات سبّاقة في تطبيق حلول «إنترنت الأشياء»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «انفورميشن إيدج» البريطانية أن الإمارات كانت من أولى دول العالم في إدراك الأهمية التي تتمتع بها تقنية «إنترنت الأشياء» ودور هذه التقنية في تطوير المدن على نحو أكثر حداثة، ذكاءً واستدامة، وأيضاً كانت من أولى دول العالم في تطبيق حلول هذه التقنية داخل مدنها.

ونشرت المجلة الرقمية المتخصصة في شؤون التقنيات الحديثة تقريراً عن الإمكانيات التي تتمتع بها المدن الذكية المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء، موضحة أن مدن دبي وأبوظبي وكوبنهاغن استفادت كثيراً من حلول إنترنت الأشياء في تطوير وتطبيق مفهوم المدن الذكية على أراضيها.

وأوضح التقرير أن المدينتين الإماراتيتين طبقتا عدداً من حلول إنترنت الأشياء في المجالات الحياتية، ومن أبرزها التأكد من سلامة البنايات والمنشآت، جودة الهواء، البنايات الذكية، إنارة الشوارع، والصف الذكي للسيارات، وغيرها.

وأضاف أن هذه التطبيقات نبعت من «رؤية الإمارات 2021»، لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها قابلية للعيش.

وذكر التقرير أن الرؤية قامت على 6 أولويات وطنية، كانت إحداها هي التركيز على إنشاء بيئة وبنية تحتية مستدامتين، مضيفاً أن حرص كلٍ من دبي وأبوظبي على تطبيق حلول إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات كان بمثابة ترجمة لهذه الأولوية الوطنية.