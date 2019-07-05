طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم في 8 الجاري

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتباراً من 8 الشهر الجاري.

وتتيح خدمة طيران الإمارات اليومية بين الخرطوم ودبي للمسافرين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى وجهات عديدة حول العالم في الشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى وغيرها.

وتشمل أبرز وجهات المسافرين من السودان كلاً من دبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أورهان عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في أفريقيا: «إننا قررنا استئناف رحلاتنا إلى الخرطوم بعد مراجعة شاملة لجميع العناصر التشغيلية في السودان. دبي ـ وام