تدهور المؤشرات الاقتصادية القطرية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أظهرت بيانات رسمية أعلنتها هيئة حكومية قطرية، أمس، تدهوراً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية القطرية.

وأفادت بيانات هيئة التخطيط والإحصاء القطرية التابعة لوزارة تخطيط التنمية والإحصاءات، ببيانات عن نمو قطاع المحاجر الذي سجل تراجعاً بنسبة 0.8% في الربع الأول العام الجاري مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.

وكان أكبر انكماش في قطاع البناء، حيث سجل تراجعاً بنسبة 4.6% في الربع الأول العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وتراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجع قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 7.9% على أساس ربع سنوي خلال نفس الفترة.

وتراجع قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.