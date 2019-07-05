«الإمارات العالمية للألمنيوم» تتطلع للاستحواذ على شركة بوسنية

المصدر: سراييفو - رويترز

قال وزير الطاقة والتعدين بالاتحاد البوسني الكرواتي، أمس، إن «الإمارات العالمية للألمنيوم» (إي.جي.إيه)، إحدى كبرى الشركات الصناعية في دولة الإمارات، أبدت اهتماماً بالاستحواذ على شركة الألمنيوم البوسنية ألوميني موستار.

وهددت «موستار»، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للألمنيوم في البوسنة وأحد كبار المصدرين في البلاد، أول من أمس، بوقف الإنتاج في السادس من يوليو إذا لم تساعدها حكومة الاتحاد البوسني الكرواتي على البقاء، إذ تواجه الشركة صعوبات منذ سنوات مع تراكم ديونها بسبب ارتفاع أسعار الألومينا والكهرباء.

وقال الوزير نرمن زدنديتش إن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تعكف الآن على تقييم «ألوميني موستار» قبل أن تبدأ في إجراء محادثات مع المساهمين حول استحواذ محتمل. وتملك حكومة الاتحاد البوسني الكرواتي حصة 44% في «ألوميني موستار»، بينما يحوز مساهمون صغار حصة أخرى قدرها 44%، وتملك حكومة كرواتيا النسبة المتبقية.