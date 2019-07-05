«أبراج» تقترب من بيع بعض صناديقها

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

اقتربت شركة أبراج من بيع بعض صناديقها، حيث تلقت شركة اكتيس موافقة المستثمرين على شراء صندوقين تابعين لمجموعة أبراج، مما يزيل عقبة رئيسة أمام الشركة لاستكمال الصفقة، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر علمية.

وحصلت شركة اكتيس التي تتخذ من لندن مقراً لها على موافقة 75% من المستثمرين الأسبوع الماضي على الاستحواذ على صندوق أسهم خاصة تابع لـ«أبراج» قيمته 1.6 مليار دولار، وصندوق أفريقيا التابع لها أيضاً بقيمة 990 مليون دولار وفق ما قالته المصادر.

وبدأت «أبراج» المحادثات من أجل بيع صناديقها منذ العام الماضي، وكانت من أكبر شركات الاستثمار وبلغت الأصول التي تستثمرها في وقت ما 14 مليار دولار.