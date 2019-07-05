فلاي دبي تسير رحلات إلى 10 مدن داخل السعودية

المصدر: دبي- البيان

تحتفل فلاي دبي خلال شهر يوليو بذكرى إطلاق ثلاث وجهات بالسعودية وهي الدمام والمدينة وجازان. وبدأت فلاي دبي رحلاتها إلى الدمام في 17 يوليو 2011 وإلى المدينة المنورة في 25 يوليو 2013 وإلى جازان في 10 يوليو 2015.

وكانت الدمام ثالث وجهات الناقلة إلى السعودية والوجهة 41 ضمن شبكة الناقلة. وارتفعت رحلات فلاي دبي إلى الدمام لتصل اليوم إلى 3 رحلات يومياً بين مطار دبي ومطار الملك فهد.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: نتوجه بالشكر دائماً إلى السلطات السعودية على دعمها الموصول وجهودها الكبيرة خلال السنوات الماضية والذي كان له الأثر الأكبر في تسهيل انطلاق هذه الرحلات وتعزيز خدماتنا في مختلف محطاتنا داخل المملكة. وهذه الرحلات تؤكد التزامنا باستراتيجيتنا الهادفة إلى تسهيل السفر وحركة التجارة والسياحة بين الشعوب وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية. وتسير فلاي دبي رحلات إلى 10 مدن داخل السعودية والتي تعد اليوم واحداً من أهم الأسواق للناقلة ضمن شبكتها العالمية المتنامية. وعملنا طوال السنوات الثماني الماضية على توفير خيارات متنوعة للمسافرين من كلا البلدين الشقيقين وبأسعار ملائمة. كما ساهمت هذه الخدمة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المملكة تنطلق اليوم إلى آفاق جديدة وفق رؤية 2030 لتنويع اقتصادها ودعم ناتجها الإجمالي فضلاً عن المشاريع الضخمة في قطاعات الصناعة والسياحة ومع تنامي حركة التجارة بين الإمارات والمملكة ومشاريع التعاون الثنائية التي انطلقت خلال العامين الماضيين فإن خدمات فلاي دبي إلى الدمام والمدينة وجازان فتحت فرصاً أمام المستثمرين ورجال الأعمال والسياح في الاتجاهين.

تبادل تجاري

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية بنسبة 10.6% إلى ما يناهز 80 مليار درهم في 2017، في مؤشر على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين لتصبح الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية، واستحوذت الواردات على الحصة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بعد بلوغها 25.38 مليار درهم.

وتتمتع العديد من الوجهات على شبكة فلاي دبي بشعبية كبيرة بين مسافري المملكة وخاصة وجهات مثل جورجيا ونابولي وكاتانيا وغيرها. كما يمكن للمسافرين من المملكة حجز باقات عطلات متكاملة من «عطلات من فلاي دبي» تشمل تذاكر السفر والفنادق والمواصلات الأرضية والجولات السياحية وتأجير السيارات وغيرها وبأسعار ملائمة وفقاً لاحتياجات كل مسافر.