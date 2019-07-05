بيرو تسعى لتعزيز العلاقات مع الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال ألفارو سيلفا سانتيستيبان، مدير مكتب التجارة والسياحة والاستثمار لبيرو إن المكتب حقق نجاحات هامة على صعيد تعزيز العلاقات بين بيرو والإمارات لكن لا يزال هناك مجال كبير للتقدم وإحراز المزيد.

وأشار المكتب إلى أن قيمة الصادرات من جمهورية بيرو إلى الإمارات لم تتجاوز 200 ألف دولار في الربع الأول من عام 2019 لكن الرقم يشكل زيادة تقدر بـ 281% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018. وشدد على أهمية تكثيف الجهود للترويج لبيرو كوجهة مفضلة للسياح والمستثمرين حول العالم«.

وبيرو، التي يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، تبعد عن الإمارات أكثر من 14.800 كيلومتر وتسع مناطق زمنية. وتستثمر الشركات الإماراتية في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية في بيرو لأنها تتيح لتلك الشركات وصولاً أكبر إلى أسواق أمريكا الجنوبية وطرق التجارة العالمية. ويشمل نطاق البضائع التي تصدرها بيرو إلى الإمارات سلعاً متنوعة مثل الذهب والزجاج والمواد الغذائية والمشروبات.

كان التقرير السنوي الخاص بسمعة الدول»ريب تراك 2019«، والصادر عن مؤسسة»ريبيوتيشن إنستيتيوت«العالمية للخدمات الاستشارية المتعلقة بالسمعة، قد اعلن عن تصدّر جمهورية البيرو قائمة أفضل الدول سمعةً في أمريكا اللاتينية لهذا العام. كما احتلت البيرو المركز 25 على المستوى العالمي محققةً زيادة قدرها 2.2+ نقطة مقارنة بالعام السابق، ما عزز من مكانتها العالمية متفوقةً على جميع دول أمريكا اللاتينية الأخرى.

مؤسسة

وتعمل مؤسسة ريبيوتيشن إنستيتيوت، التي تأسست عام 1997، على تقييم أكثر من 7 آلاف شركة سنوياً في 55 دولة وعبر 20 قطاعاً مختلفاً. بينما يُعنى تقرير سمعة الدول ريب تراك بتقييم وقياس مدى الإعجاب والتقدير والثقة والانطباع الجيد الذي تحققه البلد مقارنةً ببقية البلدان.

استراتيجية

وأكد إدغار فاسكيز، وزير التجارة الخارجية والسياحة بجمهورية بيرو، أن الإنجازات التي حققتها البلاد جاءت نتيجة استراتيجية الترويج الفعالة التي تتبعها. ولفت إلى أنه: من شأن هذه الإنجازات أن تعزز شعور مواطني البيرو بالفخر وتحفزهم على مواصلة العمل الجاد، كما أنها تعمل على تعزيز الصادرات والاستمرار في استقطاب الاستثمارات والسياح الدوليين».

وفي إطار تعزيز مكانة البيرو المتنامية على المستوى العالمي، شهد مؤشر «فيوتشر براند» الخاص بجاذبية الدول لعام 2019 تقدم البيرو 12 مرتبة وذلك من المرتبة 49 إلى 37. ويأتي التقدم الذي أحرزته البيرو في قائمة التصنيف العالمي ليضعها إلى جانب بلدان أخرى مثل سلوفاكيا والمجر وتركيا ورومانيا، والتي تقدمت كل منها بواقع 12 إلى 24 مرتبة. ووفقًا للمؤشر، تعتبر هذه البلدان من بين الوجهات التي «لا بد من زيارتها».