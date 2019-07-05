«العالمية للجمارك» تشيد بتوظيف الإمارات للتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم وفد الإمارات برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، مشاركته في الاجتماع الـ50 لمديري عموم جمارك إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وجلسة مجلس التعاون الجمركي لمنظمة الجمارك العالمية 133/134 اللذين عقدا بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشاد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بقدرة الإمارات على توظيف التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي وتحقيق التوازن بين حفظ الأمن وتيسير حركة التجارة والمسافرين، وكذلك قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الجمركية الكبرى على مستوى العالم.

وترأس محمد بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وفد الدولة الذي ضم أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وسالم الرميثي مدير تنفيذي قطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، إضافة إلى سعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، وخالد المرزوقي مدير إدارة المشاريع بجمارك أبوظبي. وقال بوعصيبة إن الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في مجال تطبيق المبادرات والبرامج والخطط التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية انطلاقاً من ريادتها في تطوير العمل الجمركي وتبوئها المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات الجمركية والتجارية والاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن موافقة المنظمة خلال الاجتماع على استضافة الإمارات المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في مارس المقبل بدبي للمرة الأولى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حدث تاريخي يعكس الدور الفاعل للدولة في منظومة الجمارك الدولية والإقليمية ومساهمتها الكبيرة في حركة التجارة العالمية باعتبارها من أهم المراكز التجارية والجمركية في المنطقة والعالم.

القضايا الجمركية

وأوضح أن اجتماع مديري عام الجمارك على مستوى العالم تناول العديد من القضايا الجمركية الحالية والمستقبلية ومن بينها آخر مستجدات التجارة الإلكترونية، ومراجعة النظام المنسق، وقياس الأداء على مستوى الإدارات الجمركية، ومراجعة اتفاقية كيوتو المعدلة، وآلية التعامل مع السفن السياحية، إضافة إلى انتخابات منظمة الجمارك العالمية واستراتيجيتها خلال الفترة 2019 ــ 2022، وآخر مستجدات الخطط الإقليمية والوطنية لمكتب بناء المقدرة في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وأضاف: أوصت جلسة مجلس التعاون الجمركي باستكمال فريق عمل وضع المعايير الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والتنسيق مع هيئات وإدارات البريد لتبادل المعلومات الإلكترونية، وتطوير النظام المنسق ليتماشى مع التغيرات والمتطلبات التجارية واعتماد النظام المنسق 2022، كما تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية 2019 ـ 2022 وتقليص عدد مؤشرات أدائها إلى 30 هدفاً، إضافة إلى التوصية بتطوير استراتيجية بناء المقدرة واستخدام أحدث التقنيات لتحليل البيانات وتطوير الكوادر الجمركية«.

لقاء الأمين العام

والتقى الوفد كونيو ميكوريا بحضور محمد السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا الجمركية ومن بينها آخر استعدادات استضافة الإمارات المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في دبي. وأثنى ميكوريا على قدرة وتميز الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، مؤكداً ثقته في نجاح هذه الاستضافة في ظل التجارب السابقة للدولة في استضافة مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات في العام 2013.

وأكدت المنظمة أهمية مشاركة الدولة باستعراض أفضل ممارساتها في مجال العمل الجمركي ليتم إدراجها ضمن الدراسات التي تقوم بها المنظمة حول أفضل الممارسات العالمية في النواحي المختلفة التي تدعم محاور العمل الجمركي المتعلقة بحماية المجتمع وتيسير التجارة، مثل التجارب في استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والدور الجمركي في المناطق الحرة.

التجارة الإلكترونية

وفي مجال التجارة الإلكترونية، تخطط الإمارات لتبني عدد من المبادرات والأطر المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تساهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص، تشمل مبادرة «منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية»، التي تشكل أداة لتحقيق التواصل والتفاعل بين أصحاب هذه الرخص والمستهلكين، وكذلك تبني مبادرة»إطار استرشادي تنظيمي لترخيص أنشطة التجارة الإلكترونية"، ووضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، بهدف الوصول إلى المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مجموعة من المحفزات لأصحاب رخص التجارة الإلكترونية خصوصاً المواطنين.

تجارة

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 1.628 تريليون درهم في 2018، وشكلت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة 63% من الإجمالي العام بقيمة 1.02 تريليون، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 ملياراً بنسبة 1%. واستقبلت مطارات الدولة العام الماضي 129 مليون مسافر، بنمو 2% مقارنة مع 126.5 مليوناً في 2017.