«الاتحاد» تبدأ تشغيل «دريملاينر» إلى شنغهاي

المصدر: شنغهاي - البيان

احتفلت الاتحاد للطيران بإطلاق طائرتها طراز بوينغ 787-10 دريملاينر لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى شنغهاي، حيث نظمت الشركة أمسية احتفالية تحت عنوان «ليلة أبوظبي»، وأقيمت الفعالية في فندق بلاجيو شنغهاي.

قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «نقدر الدعم الهائل والحفاوة التي لاقيناها خلال السنوات الماضية من ضيوفنا وشركائنا والأطراف المعنية الذين ساهموا في ترسيخ مكانة الاتحاد للطيران كواحدة من شركات الطيران الرائدة في هذه السوق».

وقال الدكتور علي الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين: «يقدم قطاع الطيران مساهمات مهمة تبلغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يجعله أحد المحاور القيمة في العلاقات الراسخة بين الإمارات والصين. وقد أصبحت الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً مهماً للاستثمارات الصينية الخارجية، بفضل موقعها المتميز عند مفترق الطرق بين قارتين. كما تعد الإمارات نقطة محورية حيوية للنطاق الدولي لمبادرة الحزام والطريق، ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة الصينية لتحقيق الاستفادة المثلى من المنافع الجغرافية الاستراتيجية، كبوابة طبيعية للوصول إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بنطاقها الأوسع».

وأضاف: تأتي ترقية الأسطول على هذه الوجهة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى للاتحاد للطيران، ضمن سلسلة من التطورات الإيجابية على صعيد قطاع الطيران. وستساهم خدمة الرحلات الجديدة اليومية المنتظمة بين أبوظبي وشنغهاي في دعم تطور العلاقات بين الصين ودولة الإمارات من خلال الربط بين الأعمال والثقافات والشعوب.

عدد السائحين

ويبلغ عدد السائحين الصينيين القادمين إلى الإمارات نحو مليون سائح سنوياً، في حين يبلغ عدد مسافري الترانزيت الصينيين الذين يستخدمون رحلات الربط عبر الدولة 3.5 ملايين مسافر سنوياً، بفضل الرحلات المباشرة ونظام الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الصين ودولة الإمارات الذي بدأ تطبيقه في يناير العام الماضي.