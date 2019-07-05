«دو» توسع عروض الأجهزة الداعمة للجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

دعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عملاءها في الإمارات للمشاركة في عملية الطلب المسبق على هاتف هواوي الجديد Mate 20 X الذي يدعم تقنية الجيل الخامس.

وتهدف الشركة من خلال توفير أحدث هواتف هواوي إلى توسيع محفظتها من الأجهزة الداعمة لأحدث تقنيات الجيل التالي في عالم الاتصال فضلاً عن منح العملاء المزيد من الخيارات وتمكينهم من الاستمتاع بالإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس.

ويمكن لعملاء الشركة الحاليين والجدد طلب هاتف هواوي الجديد مسبقاً اعتباراً من 4 يوليو القادم، حيث سيتوفر الهاتف في متاجر الشركة اعتباراً من 18 يوليو بسعر 145 درهماً شهرياً وفق عقد يمتد لـ 24 شهراً. سيحصل جميع العملاء الذين اشتركوا في الطلب المسبق على هاتف هواوي Mate 20 X في الفترة حتى17 يوليو على ساعة Watch GT مجاناً.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ــ خدمات الاتصال: تشهد تكنولوجيا الهواتف الذكية تطورات بوتيرة متسارعة تواكب التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال وصولاً إلى عصر الجيل الخامس، لهذا فنحن سعداء للغاية بمنح العملاء المزيد من الخيارات للاستمتاع بالإمكانات اللامتناهية التي توفرها لنا التقنية الجديدة. وأضاف: مع السرعات الفائقة التي تتميز بها التقنية الجديدة، نعتقد أن أحدث ابتكارات هواوي في عالم الهواتف الذكية Mate 20 X الذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، سيساهم في إثراء أسلوب حياة عملائنا.