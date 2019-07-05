افتتاح مكتب لـ«إعمار» في مدينة شينجن الصينية

المصدر: شينجن - وام

افتتحت شركة «إعمار» مكتباً لها في مدينة شينجن بمقاطعة كوانغ دونغ جنوبي الصين. وأكد رحمة بن عبد الرحمن الشامسي قنصل عام الدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية في كلمة له خلال افتتاح المكتب أهمية العلاقات المتبادلة بين دولة الإمارات وجنوب الصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال إن افتتاح مكتب شركة «إعمار» في مدينة شينجن يعد إنجازاً جديداً يضاف على مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وقدم مسؤولو المكتب خلال الافتتاح نبذة عن أهم المشاريع القائمة للشركة في إمارة دبي منها مشروع منطقة خور دبي كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي أمام المستثمرين والشركات الصينية ورواد الأعمال.