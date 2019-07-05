أداء تشغيلي قوي لـ «دبي القابضة» في النصف الأول من 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي القابضة»، المجموعة الاستثمارية الرائدة عالمياً، والتي تنشط في أكثر من 10 دول حول العالم، عن نتائجها التشغيلية للنصف الأول من عام 2019، والتي كشفت عن أداءٍ قويٍ، يؤكد من جديد الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في تطوير اقتصاد دبي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وتشمل محفظة شركات دبي القابضة، التي تأسست قبل 15 عاماً، وتتمتع اليوم بحضورٍ قويٍ في 12 قطاعاً متنوعاً، كلاً من «مجموعة جميرا»، و«مجموعة تيكوم»، و«دبي للعقارات»، و«دبي لإدارة الأصول»، و«المجموعة الإعلامية العربية»، و«دبي للتجزئة».

15 عاماً على التأسيس

وقال عبد الله الحبّاي رئيس «دبي القابضة»: «تواصل دبي القابضة أداء دور رئيس في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً للمال والأعمال والسياحة والترفيه».

وأضاف: يصادف هذا العام، مرور 15 عاماً على تأسيس دبي القابضة، التي التزمت منذ انطلاق عملياتها بتعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي المتنوع في دبي، من خلال تطوير مشاريع عقارية ضخمة، سكنية وتجارية، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الأعمال في 11 مجمع أعمالٍ تابع لها، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة. وبصورة إجمالية، حققنا أداءً تشغيلياً قوياً في النصف الأول من عام 2019، وشهدنا خلال هذه الفترة، العديد من النجاحات والإنجازات التي عززت مساهمات دبي القابضة في بناء مستقبل دبي.

وتابع: «تمكنت دبي القابضة من خلال مجموعة الشركات التابعة لها، من إطلاق وتطوير عدد من المشاريع المهمة في قطاعات متنوعة، وحافظت على التزامها المتواصل بتمكين الكوادر الإماراتية المتميزة، حيث قامت بتعيين 3 سيدات إماراتيات من فريق عمل المجموعة في مناصب قيادية ضمن شركاتها التابعة».

وحول الفترة المقبلة، قال الحبّاي: «سنعمل بجدٍ على تحقيق خطتنا الخمسية، التي حددنا في إطارها أهدافاً ونتائج واضحة لجميع شركاتنا. وسنواصل تركيزنا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، على تحقيق أداءٍ ماليٍّ قوي، بدعم من وحدات أعمالنا المدرة للإيرادات المتكررة، وتسليم المشاريع التطويرية، وتطبيق استراتيجيات حكيمة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية. ومع اقتراب إكسبو 2020 دبي، نتطلع قدماً للمساهمة في نجاح هذا الحدث التاريخي، الذي ستستقبل خلاله الإمارة ملايين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم». وشهد النصف الأول من عام 2019 تحقيق العديد من الإنجازات:

مجموعة تيكوم

اتخذت عدد من الشركات العالمية من مجمعات الأعمال التابعة لتيكوم مقراً لها، بما في ذلك «إنفيروسيرف»، أول منشأة متكاملة لإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية في «مدينة دبي الصناعية»، بتكلفة قيمتها 120 مليون درهم، و«المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وهو المنصة الأكبر والأولى من نوعها لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية خارج حدودها، وعلامة الألعاب العالمية «ليغو»، التي افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم (دي 3). ويحتضن اثنان من مجمعات الأعمال التي تديرها «مجموعة تيكوم»، وهما «مدينة دبي الأكاديمية الدولية» و«مجمع دبي للمعرفة»، أكثر من 500 جامعة ومؤسسة تعليمية شهيرة، يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بها 27 ألف طالبٍ من مختلف أنحاء العالم.

مجموعة جميرا

خلال النصف الأول من عام 2019، حافظت «مجموعة جميرا» على مكانتها المتميزة في قطاع الضيافة الفاخر بدبي، وحازت على لقب «أفضل جهة عمل» في الشرق الأوسط، ولقب «أفضل علامة فندقية» في الإمارات، بحسب نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها موقع «يوغوف براند إندكس». وسجلت فنادقها معدلات إشغال فاقت متوسط معدل الإشغال في السوق، بينما واصلت توسعها، مع افتتاح عدد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك «منتجع جميرا في جزيرة السعديات»، و«منتجع وسبا جميرا الوثبة الصحراوي»، اللذين يتخذان من أبوظبي مقراً لهما، وفندق «جميرا نانجينغ» في الصين. كما أعلنت المجموعة عن مشروع تجديد كامل لفندقها الشهير في لندن «جميرا كارلتون تاور»، الذي يقع في منطقة نايتسبريدج في قلب العاصمة البريطانية.

دبي لإدارة الأصول

حافظت «دبي لإدارة الأصول» على مستويات إشغال عالية، بلغت 95 % في مجمعاتها التي تحتضن قرابة 100 ألف شخص. كما وسعت من محفظتها السكنية للتأجير، لتضم مباني في كلٍ من «رمرام»، و«دبي وورف» ومنازل الخور المطلة على «خور دبي». وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من رسالتها الهادفة إلى ضمان تجربة متكاملة للعملاء، عقدت الشركة شراكة مع مبادرة «دبي الذكية»، لإطلاق أول عقد إيجار رقمي في دبي، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. وأطلقت «دبي لإدارة الأصول» أيضاً، التطبيق الهاتفي والبوابة الإلكترونية «DubaiAM Life»، للمقيمين في مجمّعاتها، بهدف تسهيل التفاعل اليومي معهم.

دبي للعقارات

نجحت «دبي للعقارات» في إطلاق أكثر من 500 وحدة سكنية في مشروعين رئيسين في دبي، بما في ذلك «لاروزا»، ضمن مشروع «فيلانوفا» في «دبي لاند». ونظراً للميزات التنافسية وخيارات الدفع الجذابة، استقطب المشروع اهتمام عدد كبير من المستثمرين، وحقق مبيعات قوية منذ إطلاق عمليات البيع في أبريل ويونيو.

كما واصلت الشركة تسليم العديد من الوحدات الجاهزة للمستثمرين في عدد من مشاريعها السكنية.

المجموعة الإعلامية العربية

واصلت «شبكة الإذاعة العربية»، التابعة للمجموعة الإعلامية العربية، جذب أكثر من 4 ملايين مستمع أسبوعياً، في حين استقبلت «القرية العالمية» لأول مرة أكثر من 7 ملايين زائر في موسمها الثالث والعشرين، لتحصل بذلك على التصنيف الأعلى، كأفضل وجهة ترفيهية في الإمارات، على مؤشر أفضل العلامات التجارية الصادر عن شركة «يوغوف» المتخصصة بالأبحاث التسويقية العالمية. وبالنسبة لشركتها التابعة «دن ايفنتس»، فهي تدير وتشغل حالياً أكبر ثلاثة مهرجانات موسيقية في المنطقة، كما حصدت العديد من الجوائز، ومنها جائزة «تايم آوت دبي ميوزك آند نايت لايف»، وجوائز «واو»، وجوائز «هايب».

دبي للتجزئة

تواصل «دبي للتجزئة»، تشغيل أكثر من مليوني قدم مربعة من مساحات التجزئة في بعض أشهر وجهات دبي، بما في ذلك «جي بي آر»، و«سوق مدينة جميرا»، كما أعلنت عن بدء العمل على تحسينات كبيرة على مداخل «سوق مدينة جميرا»، في النصف الأول من عام 2019، لإثراء تجربة الزوار. وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية، ضمن محفظتها من أصول التجزئة، والتي تشمل 13 عقاراً متعدد الاستخدامات، لتواصل دورها في جذب ملايين الزوار إلى دبي كل عام.

مزيد من المشاريع.. ودعم التوطين

كشفت دبي القابضة عن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعها السكني الفاخر «مدينة جميرا ليفنج»، الذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي المميز، المطل على فندق برج العرب جميرا، في حين باشرت شركة «دي مارين دبي»، المشروع المشترك بين كل من «مِراس» و«دبي القابضة» و«دي مارين»، عملياتها. وكجزء من التزامها بالتوطين وتمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، عينت «دبي القابضة» ثلاث سيدات إماراتيات من فريق عمل المجموعة في مناصب مهمة، وهم خديجة البستكي في منصب المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم (دي 3)، وحنان الزرعوني في منصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال في «مجموعة تيكوم»، وبثينة الملا في منصب مدير تطوير الأعمال لمدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج.