الإمارات الأفضل للعيش والعمل عربياً والـ 9 عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها ضمن أفضل الوجهات للعيش والعمل لتحتل الصدارة عربياً والمرتبة التاسعة عالمياً بدعم الفرص المهنية والاستقرار المادي ومعايير العيش المتميزة وفقاً لتقريرHSBC Expat السنوي فيما يعزز حصول الأفراد من جيل الألفية على فرص الترقي السريعة وحصولهم على الرواتب الأعلى في العالم من انتقالهم إلى الدولة.

وبحسب التقرير فإن المهنيين من ذوي التوجهات الفكرية الدولية الذين يسعون إلى التقدم في مسيرتهم المهنية والاستقرار المادي والعيش في أفضل يصنّفون الإمارات كأفضل وجهة للعيش والعمل.

ويعتبر المهنيون الشباب الدافع المحدد لتصنيف الإمارات في استطلاع HSBC حيث يرى 62٪ من المغتربين من جيل الألفية أن التقدم في المجال الوظيفي يعتبر سبباً رئيسياً للانتقال للعيش في بلد آخر وهو ما يمثل 15 نقطة أعلى من المتوسط العالمي.

ويبقى الادخار والاستثمار من أجل التقاعد (82٪) وتعليم الأطفال (47٪) وشراء العقارات (43٪) من أهم الأولويات المالية بالنسبة للوافدين في الإمارات.

وقال 35٪ من الأفراد من جيل الألفية إن انتقالهم للعيش والعمل في بلد آخر أدى إلى حصولهم على فرص سريعة للترقية في حين أن ارتفاع الرواتب التي يحصلون عليها في الإمارات هي الأعلى عالمياً.