«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» الأثقل وزناً في مؤشر دبي

أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المساهمة العامة في مؤشر سوق دبي المالي، تصدر بنكي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام بنسبة 20% لكل منهما ويليهما «إعمار العقارية» بنحو 19.12% ثم «مجموعة إعمار مولز» بنحو 5.28%.وجاءت «أرامكس» في المرتبة الخامسة بين الأكثر وزناً في المؤشر العام بنسبة 4.90%، يليها «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 4.69%، ثم «دبي للاستثمار» بنسبة 4.26% و«إعمار للتطوير» 3.19%، و«العربية للطيران» 2.95%، ثم «داماك العقارية» بـ 2.23%.
وأشارت بيانات أوزان الشركات في المؤشر في يوليو 2019، إلى أن 10 شركات مدرجة تستحوذ على 86.62% من وزن المؤشر، فيما استحوذت 27 شركة على 13.38% من وزن المؤشر، فيما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر إلى نحو 97.69%.