مصمم «المنصات العائمة» في دبي يفوز بجائزة الدولة التشجيعية المصرية

المصدر: دبي- البيان

حصل محمد عبيد، مؤسس شركة إمكان للاستشارات الهندسية والمعمارية في دبي، على جائزة الدولة التشجيعية المصرية في قطاع الفنون المعمارية عن مشروع تصميم «المصاطب المعلقة» أو «المنصات العائمة» في دبي، وهو عبارة عن مشروع هندسي لمساحة عامة في أحضان الطبيعة، والتي تتماهى مع مساحة الطبيعة الخضراء عبر منصات مرتفعة تضم منتجعات ومطاعم، ومكونة من مقصورات منفصلة تطل كل واحدة منه على مشاهد طبيعية.

وأسس المهندس محمد عبيد، في عام 2009 شركة إمكان للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية في الإمارات، ومنذ انطلاقتها حققت الشركة نجاحات في مجال تصميم المباني والأماكن العامة التي تشكل المجمعات والمدن الصغيرة. وقال المهندس محمد عبيد: هذه الجائزة الرفيعة، تدفعني للسعي نحو ابتكار مشاريع وحلول هندسية معمارية جديدة.