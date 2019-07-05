71.4 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى إلى 71.44 مليار درهم بزيادة 0.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 حسبما أظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي للإحصاء أمس.

وواصلت تجارة إعادة التصدير نموها القوي بالغة مستوى 17.2 مليار درهم بارتفاع 19% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الأمر الذي أسهم بشكل رئيسي في ضمان زيادة إجمالي تجارة الإمارة من السلع غير النفطية.

وعلى مستوى الإيرادات فقد واصلت انخفاضها إلى مستوى 34.4 مليار درهم نهاية أبريل مقارنة مع 37.5 ملياراً خلال الفترة ذاتها من 2018 في خطوة تعكس استمرار ترشيد الإنفاق الاستهلاكي.

وشهدت الصادرات نمواً 2.4% خلال فترة الرصد ذاتها مرتفعة من 19.33 مليار درهم إلى 19.8 مليار درهم.

ووصلت قيمة صادرات أبوظبي من لوازم الصناعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 نحو 15.5 مليار درهم تشكل 77.2 % من إجمالي صادرات الإمارة فيما بلغ قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 2.3 مليار درهم و1.05 مليار درهم لصادرات السلع الاستهلاكية وتوزع الباقي على السلع الإنتاجية وزيت التشحيم ومعدات النقل.

وفي قائمة تجارة إعادة التصدير تصدرت تجارة معدات النقل بقيمة 8.3 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل تلاها السلع الإنتاجية 3.123 مليارات درهم والسلع الاستهلاكية 2.84 مليار درهم واللوازم الصناعية 1.82 مليار درهم فيما بلغت قيمة المعاد تصديره من الأغذية والمشروبات 1.05 ونحو 92 مليون درهم للسلع الأخرى.

وعلى جانب الواردات جاءت اللوازم الصناعية بالمرتبة الأولى بقيمة 14.56 مليار درهم من يناير إلى أبريل فيما بلغت قيمتها لمعدات النقل 8.1 مليارات درهم و4.73 مليارات للسلع الإنتاجية و4.61 مليارات للسلع الاستهلاكية و 2.12 مليار درهم للأغذية والمشروبات.