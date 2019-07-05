تكريم الفائزين بــ«جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الفائزين بـ «جائزة دبي للسياحة المستدامة 2019»، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي.

وشهدت الدورة الخامسة لـ«جائزة دبي للسياحة المستدامة» استلام أكثر من 200 مشاركة ضمن 15 فئة، منها 9 جوائز موجهة لمؤسسات الضيافة، و6 جوائز لتكريم جهود الأفراد الذين طبقوا مبادئ الاستدامة بشكل فعّال وفق معايير الجائزة ونجحوا في إحداث التغيير المطلوب في منشآتهم. وكرّمت الجوائز التسع الرئيسية من الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمخيمات الصحراوية، بينما شملت الفئات الست للجوائز الخاصة: «أفضل فريق أخضر»، «أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في المباني»، «أفضل جهة رائدة في دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات»، «أكثر جهة داعمة للمشتريات الخضراء»، «أفضل جهة رائدة في استخدام الطاقة المتجدّدة»، و«أفضل رائد في الاستدامة».

وتحصل الجهات الفائزة بــ«جائزة دبي للسياحة المستدامة» على عدد من المزايا، فإلى جانب الدروع التي استلمتها، فإنه سيتم التسويق لها في وسائل الإعلام باعتبارها «فنادق الاستدامة المفضّلة في دبي»، وكذلك توجيه الدعوة لها لحضور الفعاليات والمناسبات التي يشارك فيها رواد الاستدامة، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في الدورات التدريبية المعتمدة لدى «دبي للسياحة المستدامة»، وكذلك دعوتها للمشاركة في المنصات والملتقيات الفكرية الرائدة التي تقام على مدار العام.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، نائب رئيس مبادرة دبي للسياحة المستدامة: بناءً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص مبادرة دبي للسياحة المستدامة على وضع المعايير والأسس السليمة لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ودعم قطاع السياحة للحفاظ على البيئة وكذلك الموارد الطبيعية. وتعتبر «جائزة دبي للسياحة المستدامة» خطوة مهمة في هذه المسيرة التي تشجّع على تبنّي معايير وأساسيات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي من شأنها المساهمة في توسيع مجالات استخدام الطاقة النظيفة، وأيضاً تحقيق الأهداف الطموحة للاستدامة والتي تتوافق مع جهود المدينة لتطبيقها في قطاع السياحة بوجه عام. وإننا سعداء بالإقبال المتزايد على المشاركة في المبادرة والجائزة، وذلك في الوقت الذي نسعى فيه إلى جعل قطاع السياحة نموذجاً يحتذي لسائر القطاعات الأخرى. ودعا المؤسسات الأخرى إلى اتباع نهج الفائزين حتى تتمكّن من تحقيق إنجازات ملموسة في الدورة المقبلة ولاسيما أن الإمارة على موعد مع حدث عالمي مهم وهو تنظيم إكسبو 2020.

لجنة تحكيم

وجاء اختيار الفائزين بالجائزة عبر لجنة تحكيم ضمّت في عضويتها ايفانو انيللي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وفيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وحبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وعلي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو».

جوائز رئيسية

وفي فئة الفنادق 5 نجوم فاز فندق أنانتارا نخلة جميرا، وللمنتجعات 5 نجوم فاز منتجع جولف وسبا جبل علي، وفنادق 4 نجوم تو سيزونز فندق وشقق فندقية، وفنادق 3 نجوم سينترو البرشاء ــ روتانا، وفنادق النجمتين أيبس مول الإمارات (فرع من ماجد الفطيم للضيافة البرشاء 3)، والفندق الاقتصادي: فندق صن ست، والشقق الفندقية الفاخرة أجنحة سافوي، والشقق الفندقية السياحية سافوي سينترال للشقق الفندقية. وفاز بجائزة منظّم جولات سياحية داخلية (مخيّمات الصحراء) بلاتينيوم هيريتيج للسياحة.

الجوائز الخاصة

ـــ أفضل فريق أخضر: أجنحة سافوي

ـــ أفضل مشاريع زيادة كفاءة الطاقة في المباني: الميدان (فرع من مجموعة ميدان)

ـــ أفضل جهة رائدة في دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: ميركيور للأجنحة والشقق الفندقية

ـــ أكثر جهة داعمة للمشتريات الخضراء: ميركيور للأجنحة والشقق الفندقية

ـــ أفضل جهة رائدة في استخدام الطاقة المتجدّدة: بلاتينيوم هيريتيج

ـــ أفضل رائد في الاستدامة: فندق فيرن، فندق تاج دبي