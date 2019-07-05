طيران الإمارات تدشن خدمتها الجديدة إلى بورتو بالبرتغال

المصدر: دبي- البيان

دشنت طيران الإمارات خدمتها الجديدة، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع إلى مدينة بورتو، ثاني وجهة لها في البرتغال بعد العاصمة لشبونة. وتوفر الخدمة للمسافرين عبر شبكة خطوط الناقلة العالمية رحلات مباشرة إلى المدينة الشهيرة الواقعة في شمالي البلاد.

ووصلت الرحلة الافتتاحية «ئي كيه 197» إلى مطار بورتو الدولي. وقاد طائرة بوينغ 777-200LR القبطان الإماراتي علي المرزوقي، ومساعده الضابط أول البرتغالي دانييل ماسيدو، ولقيت استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وأقامت طيران الإمارات حفل عشاء، بمناسبة وصول أول رحلة لها إلى بورتو، حضرها المئات من المسؤولين وكبار الشخصيات والعاملين في صناعة السياحة والسفر في شمالي البرتغال. وأحيا الحفلة المغنية البرتغالية الشهيرة آنا مورا.

وقال تيري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمناطق أوروبا وروسيا الاتحادية وأمريكا الجنوبية، خلال حفل أقيم في المطار بمناسبة تدشين الرحلة: أصبح الآن بإمكان عملائنا في شمالي البرتغال السفر براحة، ومن دون توقف إلى دبي، مقرنا الرئيس، وعبر شبكة خطوطنا العالمية خصوصاً إلى مختلف الوجهات. كما فتحت الخدمة وجهة مميزة لعملاء طيران الإمارات من مختلف دول العالم.

وأضاف: تشهد بورتو نمواً متواصلاً بأعداد السياح، لما تتمتع به من جاذبية وتاريخ غني ومعالم جذب ثقافي وموقع مميز عند مصب نهر دورو. وستسهم خدمتنا في دعم النمو الاقتصادي لبورتو والمنطقة الشمالية عامةً.

تعاون

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مطارات البرتغال، خوسيه لويس أرنو: جاء إطلاق الخدمة نتاج تعاون بين الناقلة وسلطة مطارات البرتغال، والعديد من الشركات ووكالات السياحة في شمالي البلاد. ويسرنا تدشين هذه الخدمة التي تعكس تطور المنطقة وجذبها للمسافرين بغرض السياحة والعمل. ويختبر ركاب طيران الإمارات مقصورتي الدرجتين السياحية ورجال الأعمال الجديدتين من وإلى بورتو، حيث يحظون بمستويات راقية من الراحة والرعاية من أفراد أطقم الخدمات الجوية على اختلاف جنسياتهم، بمن فيهم مضيفات ومضيفون برتغاليون.

وتعمل الرحلة بين دبي وبورتو أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وتغادر الرحلة «ئي كيه 197» مطار دبي الساعة 9:15 صباحاً، وتصل بورتو الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 198»، فتغادر بورتو الساعة 5:35 مساءً، وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

عروض

من ناحية أخرى، أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الإمارات للسفر في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية هذا الصيف. ويستمتع المسافرون بمفردهم أو كمجموعة بعطلات قصيرة ممتعة في هونغ كونغ وباريس وسيدني وغيرها. كما يستفيد العملاء من العروض لزيارة عائلاتهم في وجهات عدة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، كشمال أفريقيا وأوروبا. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 13 يوليو الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 أبريل 2020.

أسعار

وتبدأ أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى واشنطن العاصمة من 19995 درهماً، وإلى القاهرة من 9495 درهماً، وإلى مومباي من 2995 درهماً، وإلى لندن من 12465 درهماً، وإلى باريس من 14995 درهماً، وإلى برشلونة من 14995 درهماً، وإلى بانكوك من 10495 درهماً، وإلى جدة من 4995 درهماً، وإلى هونغ كونغ من 10495 درهماً، وإلى سيدني من 18495 درهماً.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة الأولى من دبي إلى واشنطن من 34545 درهماً، وإلى القاهرة من 15515 درهماً، وإلى مومباي من 7405 دراهم، وإلى لندن من 27485 درهماً، وإلى باريس من 27465 درهماً، وإلى برشلونة من 25475 درهماً، وإلى بانكوك من 19425 درهماً، وإلى جدة من 11895 درهماً، وإلى هونغ كونغ من 19425 درهماً، وإلى سيدني من 32975 درهماً.

وتوفر طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خدمات عدة، تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة، وخدمة السيارة مع السائق المجانية من وإلى المطار، ووزن أمتعة سخي يصل إلى 40 كيلوغراماً، وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر، وإمكانية الدخول المجاني إلى صالاتها في المطار بدبي، و42 صالة أخرى حول العالم. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات، اختبار تجربة متميزة وسلسة، بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل Home Check-in service أينما كانوا في دبي.

لشبونة

تخدم طيران الإمارات حالياً العاصمة لشبونة برحلتين يومياً بطائرات بوينغ 777-300ER، وسعة تزيد على 700 مقعد يومياً في كل اتجاه. وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» على رحلة بورتو حمولة 15 طناً من الشحنات في كل اتجاه، ما يتيح للشركات البرتغالية فرصاً أكبر لتصدير واستيراد مختلف المنتجات.