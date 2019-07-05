9 % النمو السنوي لسوق تأجير السيارات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

توقعت «غولدشتاين للأبحاث» نمو سوق تأجير السيارات في الإمارات بمعدل سنوي مركب يصل إلى أكثر من 9٪ في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2025 مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات من قبل المستثمرين الجدد والحاليين على مدى السنوات المقبلة، فضلاً عن ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المنطقة على أساس سنوي وانطلاق معرض إكسبو دبي 2020. وبالتالي فإنه من المنتظر أن يستمر سوق تأجير السيارات بالنمو بشكل مضطرد.

واستحوذت خدمات مثل سيارة أجرة مع سائق و«أوبر» وسيارات الأجرة التقليدية على نحو 45٪ من سوق تأجير السيارات في الإمارات. ومن ناحية أخرى، فإنه من المرجح أن تحقق فئة السيارات ذاتية القيادة معدل نمو سنوياً مركباً قدره 12.4%، لتكون الفئة الأسرع نمواً ضمن هذه السوق على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأعلنت شركة «راينو» لخدمات تأجير السيارات والحائزة على العديد من الجوائز والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن دخولها سوق تأجير السيارات في الشرق الأوسط بعد أن وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة تايم للفنادق في الإمارات. وبموجب الشراكة، ستنضم مجموعة تايم إلى منصة Rhinocarhire.ae لتتيح إلى عملائها إمكانية حجز واستئجار السيارات مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني.