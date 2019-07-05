«كارفور» تحتفي باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

المصدر: دبي ـ البيان

احتفت كارفور، والتي تديرها ماجد الفطيم في الإمارات، باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الذي يصادف الثالث من يوليو من كل عام، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع عملائها على استعمال الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المستعملة لمرة واحدة في التسوق.

وبهذه المناسبة، حصل العملاء الذين يستخدمون أكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام في جميع فروع كارفور هايبرماركت في الإمارات - وعددها 31 - على أكياس جديدة مجاناً، سواء كانت مصنوعة من الجوت (الخيش) أو الكتان القابلة للطي ضمن مجموعة منتجات «التواصل مع الطبيعة»، والمتوفرة عادة في متاجر كارفور بثمن 9 و10 دراهم على التوالي، حيث ساهمت مبادرات مماثلة أطلقتها كارفور العام الماضي بمضاعفة استخدام هذا النوع من الأكياس الأكثر استدامة عشرات المرات من قبل العملاء.

مكانة

كما حظى عملاء كارفور الذين يقومون بشراء أحد تلك الأكياس من كارفور مول الإمارات بفرصة طباعة أسمائهم أو الأحرف الأولى منها مجاناً. وتمنح كارفور الأولوية لعملائها من مستخدمي الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في استكمال عملية الشراء بشكل أسرع من خلال توفير صندوق دفع مخصص لمستخدمي هذه الأكياس في جميع متاجر الهايبرماركت الخاصة بها.

وكانت كارفور أول شركة تجزئة في الإمارات تقدم خيار التسوق باستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام في عام 2007، وذلك عند إطلاقها النموذج الأول والذي يحمل صورة نجم البحر. واليوم، تساهم الشركة بشكل فعال في تشجيع هذا التوجه من خلال توفير خيارات متنوعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام تشمل كيساً من البلاستيك المنسوج القابل لإعادة الاستخدام (2.5 درهم)، وكيساً من قماش الكتان قابلة للطي (9 دراهم)، وكيساً من الجوت (الخيش) أكثر تحملاً (10 دراهم). وفي حالة التلف، فإن كارفور تلتزم باستبدال أي من هذه الأكياس مجاناً.