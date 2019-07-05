نمو كبير لسوق منتجات «البروبيوتيك» في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

تشير أحدث التقارير، إلى نمو سوق منتجات البروبيوتيك في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليصل إلى 14.77 مليار دولار بحلول عام 2023، مستفيداً من الإنفاق الكبير على هذه المنتجات، وإطلاق الكثير من المبادرات من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في السوق، لتعزيز الطلب على المنتجات الطبيعية التي تقود هذا النمو. واليوم، باتت المجتمعات أكثر اهتماماً ووعياً بصحة الأفراد، عما كانت عليه في السابق، وأصبحت البروبيوتيك «البكتيريا النافعة»، سواء كانت على شكل مكملات غذائية أو موجودة في الأطعمة والمشروبات، تلقى رواجاً كبيراً واستهلاكاً على نطاقٍ واسع، نظراً لفوائدها الصحية، كقدرتها على تحسين عملية الهضم وتقوية نظام المناعة في الجسم، وتأثيرها في نضارة البشرة.

وفي الإطار ذاته، من المتوقع أن يصل حجم سوق منتجات البروبيوتيك إلى 57.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.7 ٪، وذلك حسب آخر الدراسات الصادرة عن «آليد ماركت» للأبحاث.

خطط

وأعلنت شركة تروبيل لاستيراد السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن خططها المقبلة للتوسع في سوق منتجات «البروبيوتيك»، مستفيدةً من مركز عملياتها المتطور، الذي افتُتح مؤخراً في مجمع دبي الصناعي. وتضم محفظة الشركة في الوقت الراهن، أكثر من 60 علامة تجارية عالمية، بما فيها علامة «ياكولت» اليابانية، المتخصصة في منتجات الحليب والألبان التي تضم الخمائر الهاضمة، حيث تهدف تروبيل إلى توسيع أنشطتها في استيراد منتجات البروبيوتيك على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى تروبيل: «تتسم منتجات البروبيوتيك بأنها حساسة مع مدة صلاحية قصيرة للغاية، لذا، فهي تتطلب عناية خاصة، وتوفير شبكة تبريد فعّالة من لحظة خروجها من المصنع لحين وصولها إلى تجار التجزئة، مع الانتباه إلى ضرورة بيعها خلال فترة قصيرة، وضمن الوقت المحدد للصلاحية».