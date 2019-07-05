12 مشاركاً جديداً في «طموح» فنادق ميلينيوم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، عن الدفعة الثانية من برنامج «طموح» لتطوير المواهب التنفيذية، وذلك بانضمام 12 مشاركاً جديداً للبرنامج. وتواصل المبادرة، التي تم إطلاقها مؤخراً في كل من الإمارات والسعودية وعُمان والكويت وتهدف إلى تسريع عملية توطين الوظائف وتعزيز دور المواهب المحلية وتطوير القيادات في قطاع الضيافة، استقطاب المواهب المحلية وتمكينها من الإمساك بزمام التنمية الاقتصادية للمنطقة.

ويُواصل المشاركون في الدفعة الأولى لـ«طموح» التي تم إطلاقها في سبتمبر 2018، تطوير مهاراتهم المهنية وتمت ترقية بعضهم إلى مناصب إدارية فيما يواصل بقية المشاركين تعزيز إمكانياتهم استعداداً لتولي مناصب إدارية مرموقة في المستقبل القريب.

وقال علي الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: أطلقت ميلينيوم هذه المبادرة الرائدة لدعم المواهب المحلية وتوفير فرصة النمو المهني في قطاع الضيافة. ونحن على ثقة أن تمكين هذه المواهب بالأدوات المناسبة والتدريب سيسمح لهم بأداء دور مهم في قطاع الضيافة بالمنطقة.