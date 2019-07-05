«إتش إس بي سي» يحصد جوائز «يوروموني» المصرفية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

تم اختيار إتش إس بي كأفضل بنك في أربع فئات رئيسية من جوائز «يوروموني» المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط، حاصداً بذلك عدداً من الجوائز التي يفوق ما حققه أي بنك آخر حفل الجوائز لهذا العام.

ومن خلال حصوله على لقب أفضل بنك لخدمات المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط، وأفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط، وأفضل بنك للاستثمار في سلطنة عُمان، وأفضل بنك للاستثمار في المملكة العربية السعودية، تأتي هذه الجوائز لتعكس مدى تميز بنك إتش إس بي سي من حيث جودة الخدمات والأداء. تم تقديم هذه الجوائز، التي تعتبر من أبرز الجوائز في مجال الخدمات المالية، خلال حفل مجلة «يوروموني» الخاص بجوائز الشرق الأوسط للتميز في دبي.

وقال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: حصولنا على هذه الجوائز يعتبر إنجازاً عظيماً وتأكيداً قوياَ ومستقلاً على مدى التزام إتش إس بي سي بتوفير الخدمات المتميزة والحلول الرائدة لعملائنا بينما نقود المرحلة القادمة من النمو لأعمالنا في المنطقة. وأثنت «يوروموني» على الدور الذي يلعبه البنك في توفير الدعم لعملائه ضمن إطار مساعدتهم على التحوّل إلى منصات الخدمات المصرفية الرقمية.

ووفقاً لنتائج استطلاع يوروموني حول إدارة النقد وتمويل التجارة للشرق الأوسط، تم اختيار إتش إس بي سي كأفضل بنك لإدارة النقد للمؤسسات وأفضل بنك لتوفير تسهيلات التمويل التجاري إقليميا. وأكدت «يوروموني» تميز بنك إتش إس بي سي وريادته بمجال التمويل المستدام في الشرق الأوسط، وقالت: «عندما يتعلق الأمر بدعم التحول إلى مستقبل أقل اعتماداً على الكربون على امتداد منطقة الشرق الأوسط، فهنالك بنك واحد قادر على قيادة هذا المسعى ألا وهو بنك إتش إس بي سي».