«الموسى لخدمات جمعيات الملاك» تطلق بوابتها الإلكترونية وتطبيقها المحمول

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» (أوآمس)، الشركة التابعة لمشاريع سالم أحمد الموسى والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مؤخراً بوابتها الإلكترونية المتطورة وتطبيقها المحمول.

وسيتاح لملاك العقارات عند إنشاء حساباتهم الشخصية على البوابة، الحصول على لوحة تحكم مخصصة تحتوي على بياناتهم الشخصية ومحفظة ممتلكاتهم، كما سيتلقى المستخدمون تحديثات مباشرة حول الأنشطة المجتمعية، وإشعارات حول أحدث الإعلانات. وسيتمكن الملاك من مراقبة طلبات المستأجرين بسرعة وسهولة، حيث يمكنهم إنشاء حسابات منفصلة خاصة بهم على الموقع والتطبيق. ويمكنهم كذلك تقديم طلبات الحصول على تصريح دخول وكذلك المواد الترويجية عن طريق هاتين القناتين، بالإضافة إلى مدفوعات الخدمات بعد موافقة الإدارة على طلباتهم.

وتشمل المزايا الأخرى خريطة «غوغل» والوصول المباشر إلى خدمات العملاء . كما يمكن الاطلاع على السجل الكامل للطلبات المعلقة والمرفوضة وتلك التي تمت الموافقة عليها في لوحة التحكم أيضاً، في حين يستطيع الملاك من أصحاب العقارات المتعددة الانتقال بين المجمعات المختلفة بسهولة.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«مشاريع سالم أحمد الموسى»: تتيح القنوات الرقمية المتطورة لشركة «الموسى لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» القدرة على توفير خدمات أذكى وأسهل. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الكامل بأن نكون في طليعة التطور الرقمي في القطاع الخاص تماشياً مع برامج الابتكار والتحول الذكي لدولة الإمارات، ودعم مساعي الدولة لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة العملاء.