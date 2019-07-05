مجموعة أفيفو غروب تتطلع إلى عقد شراكات جديدة

المصدر: دبي - البيان

تبحث مجموعة أفيفو، وهي إحدى شركات تزويد خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات الجديدة للتركيز أكثر على خدمات الرعاية الصحيّة الفائقة التخصص، بحسب ما كشف الدكتور دلشاد علي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأوضح علي قائلًا: «تعيد المجموعة تعريف نفسها من خلال نموذج أعمال جديد وتتجه نحو رعاية صحيّة فائقة التخصص لتحقيق النمو في المستقبل. وعلى الرغم من أنّ الرعاية الصحية العامة ما زالت تستقطب البعض نسبيًا في هذه الصناعة، قمنا بمراجعة استراتيجيات أعمالنا وقررنا أن نركّز مواردنا لسد الفجوة في مجال إدارة الحالات المعقدة. سيتم تحويل معظم أصول الرعاية الصحيّة العامة التي تملكها المجموعة إلى عيادات متخصصة، وأضاف «سنعيد النظر في التخصصات المتوفرة التي لا تلبي احتياجات السكان الحالية».