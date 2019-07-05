بيفورت: بوابة «عجمان باي» مبادرة خلاقة ومتميزة

المصدر: عجمان - البيان

أكد عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت أن البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان «عجمان باي» هي بمثابة مبادرة خلاقة ومتميزة، تضع الإمارة بشكل مباشر كمدينة ذكية تتطلع نحو المستقبل.

وقال سدودي: تقوم عجمان باي بدمج واجهات الدفع لجميع الدوائر الحكومية، في منصة واحدة، حيث تسمح بإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات الخاصة بالخدمات الحكومية، إلكترونياً، دون أن يكون على العملاء زيارة أي من هذه المراكز. جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة بيفورت، إحدى شركات «أمازون»، اتفاقية شراكة مع حكومة عجمان.

وأضاف: تقنياتنا ستمكّن عجمان باي من تقديم خدمات عصرية مبتكرة، توفر قيمة إضافية لمستخدمي الخدمات الحكومية، عبر تمكينهم من السداد باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، ومحافظ الدفع الرقمية، وكذلك خطط للتقسيط، كل ذلك عبر طرق إلكترونية مبتكرة.