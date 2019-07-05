5.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.9 مليارات درهم. وتم تسجيل 886 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و797 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة ومبايعة بقيمة 39 مليوناً بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيل 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم والثالثة وادي الصفا 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 12 مليون درهم في مرسى دبي. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 115 مبايعة بقيمة 308 ملايين وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم. وسجلت الرهونات 4 مليارات درهم منها 124 رهن أراض بقيمة 2 مليار درهم و186 رهن فلل وشقق بقيمة 2 مليار درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 1.4 مليار درهم ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 377 مليون درهم.

وحققت التصرفات أمس 1.3 مليار درهم، حيث تم تسجيل 204 مبايعات بقيمة 550 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 275 مليون درهم و181 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 275 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 92.8 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 750 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 700 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 145 مليون درهم ورهن في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 105 ملايين درهم.