طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية خاصة

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية هذا الصيف.

ويستمتع المسافرون بمفردهم أو كمجموعة بعطلات قصيرة ممتعة في هونغ كونغ وباريس وسيدني وغيرها. كما يستفيد العملاء من العروض لزيارة عائلاتهم في وجهات عدة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية كشمال أفريقيا وأوروبا.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 13 يوليو الجاري على أن يتم السفر حتى 30 أبريل 2020.

وتبدأ أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى واشنطن العاصمة من 19995 درهماً وإلى القاهرة من 9495 درهماً وإلى مومباي من 2995 درهماً وإلى لندن من 12465 درهماً وإلى باريس من 14995 درهماً وإلى برشلونة من 14995 درهماً وإلى بانكوك من 10495 درهماً وإلى جدة من 4995 درهماً وإلى هونج كونج من 10495 درهماً وإلى سيدني من 18495 درهماً.

أما أسعار السفر في الدرجة الأولى فتبدأ من دبي إلى واشنطن من 34545 درهماً وإلى القاهرة من 15515 درهماً وإلى مومباي من 7405 درهماً وإلى لندن من 27485 درهماً وإلى باريس من 27465 درهماً وإلى برشلونة من 25475 درهماً وإلى بانكوك من 19425 درهماً وإلى جدة من 11895 درهماً وإلى هونج كونج من 19425 درهماً وإلى سيدني من 32975 درهماً.

وتوفر طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خدمات عدة تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة وخدمة السيارة مع السائق المجانية من وإلى المطار ووزن أمتعة سخي يصل إلى 40 كيلوغراماً وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر وإمكانية الدخول المجاني إلى صالاتها في المطار بدبي و42 صالة أخرى حول العالم.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل Home Check-in service أينما كانوا في دبي. وتتيح الخدمة للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم.

تتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر في الدولة. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.