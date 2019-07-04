سعيد الشرقي رئيساً لغرفة الفجيرة وفوز الأعضاء بالتزكية

المصدر: الفجيرة - البيان

شهد الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة الفجيرة بمبنى الغرفة، ظهر أمس، فوز رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة بالتزكية في سابقة تعد الأولى بتاريخ الغرفة.

وفاز الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي بمنصب رئيس المجلس، فيما فاز سرور الزوهري بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وأحمد الحنطوبي بمنصب النائب الثاني للرئيس، وخميس الزيودي بمنصب أمين السر، وخالد الكعبي بمنصب أمين الصندوق.

ورفع الشيخ سعيد الشرقي باسم مجلس الإدارة بتشكيله الجديد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم سموه للغرفة ومنحها الثقة لاتباع النهج الديمقراطي الذي ظلت تمارسه لانتخاب مجلس الإدارة وتشكيله، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لحرص سموه على متابعة أنشطة الغرفة وجهودها للنهوض بالقطاع الخاص.