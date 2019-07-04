«أراضي دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «تنامي» لدعم «منزلي»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع شركة تنامي العقارية في دبي، تقوم الدائرة من خلالها بتوفير الرعاية لمبادرة «منزلي» التي أعلنت عنها الشركة. وتأتي هذه المذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق الصالح العام لتطوير السوق العقاري في إمارة دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تنسجم هذه العلاقة مع غاياتنا المؤسسية الهادفة إلى توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات، وحماية حقوق العملاء، وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي. وعلاوة على ذلك، نأمل أن تساعدنا علاقات الشراكة والتعاون مع القـــطاع الخاص في توفير بيئة عالمية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين».

وقال سامر النقبي، المدير التنفيذي لشركة تنامي العقارية: ‎تقوم المبادرة على حقيقة أن كل شخص مهما كان وضعه المالي لديه نقطة بداية يستطيع الانطلاق منها بسلاسة، باتجاه تحقيق هدف تملك منزله الخاص. ولتحقيق ذلك، ستوفر شركات التطوير العقاري عروضاً مميزة بخطط دفع مرنة، إضافة إلى برامج ادخار داعمة وباستشارات عقارية محايدة وشفافة من تنامي العقارية ومبادرة منزلي.