داوود الهاجري: دبي وضعت الأمور البيئية ضمن أهم أولوياتها

شارك داوود الهاجري، المدير العام لـبلدية دبي، في جلسة بعنوان «مستقبل التمدن في ظل التغير المناخي» وناقش خلال الجلسة أهمية العمل المشترك بين كافة صناع القرار في مجال التخطيط والتشريع والتنفيذ للتصدي لقضية التغير المناخي، وتحدث عن تجربة دبي قائلاً:«دبي وضعت الأمور البيئية ضمن أهم أولوياتها حيث تصدرت البيئة أجندة حكومة دبي وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وينعكس ذلك في خطة دبي الحضرية 2040» وأضاف: «هدفنا في بلدية دبي تحقيق التوازن بين عجلة التنمية والمحافظة على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وهذا الذي أدى لجعل موضوع التغير المناخي وحماية البيئة من المواضيع الاستراتيجية الهامة».

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