خلفان بلهول: مشاركة البيانات ركيزة التقنيات في القطاع الصحي

شارك خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في جلسة بعنوان "تقنية البلوك تشين في سلسلة التوريد"، استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في توظيف تكنولوجيا البلوك تشين لتوفير خدمات حكومية أسرع وأكثر كفاءة.

وشارك بلهول في جلسة بعنوان "الابتكار في البيانات للتصدي للأوبئة" أكد فيها أهمية دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تطوير القطاع الصحي في الدولة.

وأكد أن مشاركة البيانات تمثل الركيزة الرئيسية لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الصحي، ما يستدعي تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية في دول العالم لمشاركة البيانات بطريقة آمنة واستخدامها لتدريب المتخصصين في مجال توظيف التكنولوجيا.